Обама сподівається, що план США по ПРО зробить Росію "менш параноїдальною"

Барак Обама сподівається, що новий план США щодо ПРО в Європі зробить Росію «менш параноїдальною». Про це американський президент заявив в інтерв`ю СBS. При цьому Обама підкреслив, що рішення США про зміну стратегії приймалося не на догоду Росії, передає Reuters .

«Російські власті не визначають стратегію нашої оборони. Ми приймали рішення, яке найбільше нам підходить. Воно найкращим чином захищатиме американський народ, наші війська в Європі і наших союзників», - заявив американський президент. «Якщо при цьому в Росії почуватимуться менш параноїдально і вирішать ефективніше співпрацювати з нами з проблеми іранської ядерної програми, ви знаєте, це бонус», - додав Обама.

Газета.ру