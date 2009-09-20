Лукашенко похвалив Обаму за "мужність"

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО називає мужнім рішення Президента США Барака ОБАМИ відмовитися від розміщення ПРО в Європі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави білоруської держави, таку думку О.ЛУКАШЕНКО висловив напередодні журналістам на фестивалі-ярмарку трудівників села «Дажынкі-2009» в Кобрине (Брестська область, Білорусь).

«Це добре, що новий Президент Сполучених Штатів зробив такий крок. Це обходиться йому нелегко. Адже по суті ОБАМА в цій ситуації відступив - і зауважте, його рейтинг в США покотився вниз, але він все-таки пішов на це. Це мужній крок», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

В той же час Президент Білорусі вважає передчасним «аплодувати» рішенню Б.ОБАМИ. «Я б не поспішав відразу зустрічати цей крок аплодисментами. Адже суть заяви Барака ОБАМИ і міністра оборони США така: так, ми не розміщуватимемо елементи ПРО так, як раніше планували, але ми сучасніші засоби виявлення і поразки встановимо в північній і південній частинах Європи. Вже названі ці засоби – морського базування і не виключено, що і наземного базування. Таким чином, йдеться про посилення цього напряму в американській стратегії. Тобто, якщо ви не хочете, щоб ми розміщували тут радари - добре, ми будемо досконаліші створювати елементи ПРО, і знову ж таки в Європі, знову ж таки неподалік наших кордонів», - пояснив він.

На думку О.ЛУКАШЕНКА, після такої заяви потрібно дочекатися реальних кроків США. «Ще раз скажу: нам поспішати в цьому плані не треба. Давайте почекаємо, подивимося, які будуть подальші дії Сполучених Штатів Америки та їхніх партнерів по Північно-Атлантичному Альянсу», - резюмував він.