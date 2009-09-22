Іран має намір перевести валютні резерви з доларів у євро

Іран має намір перевести свої валютні резерви з доларів в єдину європейську валюту, повідомило іранське державне радіо. Згідно з поширеним повідомленням, відповідний указ віддав ще 12 вересня ц.р. президент Ірану Махмуд Ахмадінежад, передає Associated Press. Раніше цього року Іран уже заявив про перехід на євро у сфері нафтових продажів, які становлять більше 80% доходів від зовнішньої торгівлі.

Іран - другий за величиною експортер в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), за день у країні видобувається 4,2 млн. барелів нафти.

За останніми оприлюдненими даними іранського Центрального банку, у розпорядженні країни на кінець III кварталу 2008 р. було 54 млрд дол. валютних резервів.

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