Польща відмовилася зняти вето на переговори між ЄС і Росією

Польща відмовилася скасувати вето на початок переговорів щодо нової угоди між ЄС і Росією. Однією з причин у Варшаві називають те, що Росія не робить жодних кроків назустріч щодо заборони експорту польського м’яса. Додаткові питання викликала і заява Москви про те, що з 2007 року дозволить імпорт м’ясопродуктів лише з тих держав ЄС, які підпишуть із Москвою окремі двосторонні угоди.

Німеччина, Нідерланди та Ірландія вже заявили, що відмовляються підписувати двосторонні угоди з Росією, а президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу назвав вимоги Москви нерозумними. За його словами, немає жодних причин для того, щоб запроваджувати заборону на експорт м’ясопродуктів з країн ЄС: “Ми маємо дуже високі стандарти. Я думаю у Європейському союзі – найвищі у світі стандарти щодо ветеринарного захисту”, - сказав Баррозу. За його словами, пропозиція укладання двосторонніх угод у цій сфері із окремими державами ЄС позбавлена сенсу, оскільки на території Євросоюзу відбувається вільний рух товарів. Якщо ж у якійсь державі виникають проблеми, керівництво ЄС реагує доволі оперативно і вживає необхідних заходів, - зазначив президент Єврокомісії.

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