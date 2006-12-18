Поліція заарештувала ймовірного ”іпсвічського різника”

Поліція графства Суффолк заарештувала у понеділок, 18 грудня, 37-річного чоловіка, підозрюваного в серії вбивств повій з Іпсвіча, повідомляє агентство AFP.

За словами головного детектива Стюарта Галла, який очолює розслідування, підозрюваний був заарештований рано вранці у себе вдома в містечку Трімлі (Trimley) недалеко від портового міста Фелікстоу (Felixstow). Сьогодні ж його допитають. Його ім`я поки не розголошується.

Раніше вже повідомлялося, що під підозру потрапив один з поліцейських, який був клієнтом двох з убитих повій. Крім того, співмешканець однієї з жертв, Поли Кленнел, також заявляв, що, можливо, знає можливого вбивцю – ним міг стати один з клієнтів, у якого його подружка вкрала гроші.

Крім того, відразу після вбивств, грунтуючись на свідченнях повій з кварталу червоних ліхтарів Іпсвіча, поліція Суффолка дала опис ймовірного "іпcвічського різника" – ним міг бути кругловидий чоловік на блакитному позашляховику BMW із золотими дисками.

Нагадаємо, що в період з 2 по 12 грудня поліція графства Суффолк виявила в передмісті Іпсвіча трупи п`яти молодих жінок: 25-річної Геми Адамс (Gemma Adams), 19-річної Тані Нікол (Tania Nicol), 24-річної Еннели Елдертон (Anneli Alderton), 24-річної Поли Кленнелл (Paula Clennell) і 29-річної Еннетт Ніколлс (Annette Nicholls), які займалися у Іпсвічі проституцією.

Мертві дівчата були повністю голі, при цьому на деяких з них злочинець чомусь залишив ювелірні прикраси. Як встановили патологоанатоми, Еннелі Елдертон і Пола Кленнелл були задушені. Причини смерті інших з`ясовуються. Проте вже зараз зрозуміло, що дівчата не чинили вбивці опору. Це дало підстави припустити, що безпосередньо перед смертю вони перебували в стані наркотичного сп`яніння.

Лента.ру