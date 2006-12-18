США виграли у Росії багатомільярдний тендер в Китаї

Корпорація Westinghouse Electric Company, що базується в США, виграла $8-мільярдний міжнародний тендер на будівництво чотирьох нових атомних електростанцій (АЕС) в Китаї.

"Westinghouse, поза сумнівом, рада від того, що Китай зупинив свій вибір на тому ж самому реакторі АР1000, якому віддають перевагу більшість нових програм з будівництва нових АЕС, оголошених на сьогоднішній день в США", - зазначається в поширеній заяві президента корпорації Westinghouse Стіва Трітча (Steve Tritch).

У заяві Трітча повідомляється, що після оголошення підсумків тендеру в Пекіні очолювана ним корпорація негайно починає опрацьовувати "остаточні деталі" контракту з китайською Державною компанією з ядерною енергетикою, з якою Westinghouse має намір встановити тепер "довгострокові взаємини". Трітч не повідомив подробиць угоди, але за даними світових ЗМІ, її обсяг становитиме $8 мільярдів.

У тендері брали також участь російський “Атомстройэкспорт” і французька Areva.

На думку багатьох експертів у Вашингтоні, рішення Китаю віддати такий великий контракт Westinghouse є чималою перемогою для адміністрації Джорджа Буша, яка активно використовує всі наявні дипломатичні та інші важелі для зміцнення позицій на світових ринках для американських компаній, які працюють у сфері ядерної енергетики.

Як повідомили РІА “Новости” в прес-службі президента США, у понеділок Буш в урочистій обстановці на церемонії в Білому домі підпише прийнятий конгресом США законопроект, який вперше після 30-річної перерви дозволяє постачання ядерних технологій і палива для АЕС із США до Індії.

США мають намір почати будівництво в Індії цілої серії АЕС і підтримана конгресом відповідна двостороння американо-індійська угода також вважається в політичних і ділових колах США великою перемогою команди Буша.

Компанія Wеstinghouse належить японській корпорації Toshiba і базується в США.

РІА "Новости"