Новий міністр США не бачить іншого шляху, ніж перемогти в Іраку

Сполучені Штати не можуть дозволити собі зазнати поразки в Іраку, заявив новий міністр оборони США Роберт ГЕЙТС, передає РІА «Новости».

"Провал в Іраку в ситуації, що склалася, стане катастрофою, яка обрушиться на нашу країну, ослабить наші можливості і поставить американців в небезпеку на десятки років вперед", - сказав він у понеділок на урочистій церемонії з нагоди вступу до посади.

Р.ГЕЙТС зазначив, що всі хочуть знайти спосіб, щоб повернути американських військовослужбовців додому. "Але президент ясно дав зрозуміти, що ми просто не можемо дозволити собі зазнати поразки на Близькому Сході", - сказав він.

Новий глава Пентагону повідомив, що має намір незабаром особисто вирушити до Іраку.

В ході нетривалої церемонії колишнього директора ЦРУ і нинішнього главу Пентагону з новим призначенням привітав президент США Джордж БУШ.

"Гейтс - талановитий та інноваційний лідер, який приносить свіжі перспективи в міністерство оборони", - сказав Дж.БУШ. Він подякував попередньому главі Пентагону Дональду РАМСФЕЛДУ за службу.

Президент США назвав Р.ГЕЙТСА "правильною людиною" для численних викликів, з якими стикаються Сполучены Штати в Іраку і в боротьбі з міжнародним тероризмом.

"Ми, нація, у стані війни. І я покладаюся на нашого міністра оборони в тому, щоб надати мені якнайкращу раду і безпосередньо допомогти нашим збройним силам, в той час, як вони борються з ворогами свободи по всьому світу. ГЕЙТС правильна людина для таких викликів. Він буде видатним лідером для наших чоловіків і жінок у військовій формі", - сказав Дж.БУШ.

Кандидатура Р.ГЕЙТСА на посаду глави американського військового відомства була схвалена Сенатом 7 грудня цього року. Кандидатуру підтримали 95 сенаторів, проти голосували тільки двоє.