У Литві введуть кримінальне покарання за заперечення агресії СРСР

Литовський парламент схвалив поправки до Кримінального кодексу, які вводять покарання за заперечення чи виправдання радянської агресії проти цієї держави.

Як передає Газета.ру, за ухвалення даних поправок, ініційованих консерватором Вілією Алякнайте-Абрамікене, в першому читанні проголосував 41 парламентарій, проти - 13, утрималися 25 депутатів.

У свою чергу представник опозиційних соціал-демократів Вітяніс АНДРЮКАЙТІС критично висловився про поправки, заявивши, що вони політизують історію, а твердження про те, що такі поправки «потрібні відповідно до ініційованої Євросоюзом угоди про боротьбу з расизмом і ксенофобією, вводять в оману».

На його думку, такі поправки не вміщуються в рамки демократичних принципів.

Поправки передбачають покарання «за виправдання злочинів СРСР або нацистської Німеччини проти людяності» позбавленням волі на строк до двох років. Згідно із змінами до Кримінального кодексу, штраф, арешт або позбавлення волі строком до двох років загрожує тому, хто публічно висловив «схвалення агресії СРСР або нацистської Німеччини проти Литви, заперечував її або применшував її».

Також пропонується ввести аналогічні покарання за наклеп на учасників литовського опору, які в 1944-1953 роках здійснювали організований збройний опір радянській окупації.