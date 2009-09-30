Люксембурзька фондова біржа зняла з торгів євробонди Нафтогазу

Люксембурзька фондова біржа виключила з котирувального списку єврооблігації НАК «Нафтогаз України» на 500 млн. дол., термін погашення яких закінчується 30 вересня 2009 року.

Про це повідомляється на сайті біржі.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 вересня ц.р. Люксембурзька біржа сповістила про припинення торгів євробондами НАК, але того ж дня скасувала припинення торгів єврооблігаціями «Нафтогазу».

29 вересня ц.р. «Нафтогаз України» провів переговори про реструктуризацію з держателями єврооблігацій на 500 млн. дол., термін погашення яких 30 вересня цього року.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА і виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ дали 29 вересня короткий брифінг іноземним журналістам, на якому повторили інформацію про зроблені кредиторам компанії пропозиції про реструктуризацію зовнішнього боргу і випуск нових п`ятирічних боргових паперів на суму 1,65 млрд. дол. під державні гарантії.

За словами учасників ринку, у випадку якщо «Нафтогаз України» виплатить купон за єврооблігаціями, загальна сума якого становить близько 20 млн. дол., то держателі єврооблігацій утримаються від звернення до суду у зв`язку з невиплатою основної суми боргу й продовжать переговори про реструктуризацію.

30 вересня начальник Управління зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що заява міністра палива та енергетики України Юрія ПРОДАНА про те, що НАК «Нафтогаз України» планує сьогодні виплатити купонний дохід за єврооблігаціями на 500 млн. дол., термін погашення яких 30 вересня ц.р., не відповідає офіційній позиції української делегації на переговорах про реструктуризацію з держателями єврооблігацій.