Китай показав новітнє озброєння на параді в Пекіні

На параді на честь 60-річчя утворення Китайської Народної Республіки 1 жовтня Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) продемонструвала деякі найбільш сучасні зразки озброєння. Як повідомляє "Сіньхуа", на святкуванні в Пекіні були представлені 52 нових зразки озброєння і техніки, розроблені і вироблені в Китаї.

Агентство уточнює, що на параді було продемонстровано близько 500 танків, 151 військовий літак, новітні пускові установки з ядерними ракетами, а також інше озброєння. При цьому 90 відсотків військової техніки публічно були продемонстровані вперше.

Як наголошує "Сіньхуа", найбільшу увагу привернули нові зразки озброєння Другого артилерійського корпусу НВАК, який є основною силою ядерного стримування китайської армії. Показані його підрозділами нові зразки озброєння наземного базування також вперше з`явилися на параді, але про які саме установки йдеться, агентство не уточнило. Крім цього, в небі над Пекіном з`явилися найсучасніші винищувачі J-10 і J-11 китайської розробки.

Раніше командуючий Пекінським військовим округом Фан Фенхуей повідомив, що на параді будуть показані сучасні системи радіолокацій, безпілотні літальні апарати, супутникова комунікаційна апаратура, а також літаки дальнього радіолокаційного виявлення і управління, нагадує Лента.ру. На відміну від параду, що проводився 10 років тому, на ньому буде менше людей і техніки, але більше високотехнологічного озброєння і спецпідрозділів.