Пентагон знайшов нового головного ворога в Іраку

Збройні угрупування, що асоціюються з лідером шиїтів Муктадою аль-Садром, становлять найбільшу загрозу стабільності та безпеці в Іраку. Як повідомляє LA Times, такий висновок міститься в доповіді Пентагону, адресованій Конгресу.

На думку військових, небезпека, яка походить від контрольованих аль-Садром сил, набагато серйозніша за загрозу, яку створюють "Аль-Каїда" чи суннітські бойовики.

У доповіді стверджується, що за останні три місяці кількість нападів на американські війська та мирних іракців зросла на 22 відсотки, а втрати американців в Іраку збільшилися на 32 відсотки.

Військові вважають, що прем`єр-міністр країни Маліки, який є шиїтом, не в змозі контролювати ситуацію і домовитися з Муктадою аль-Садром, тому всі зусилля американської адміністрації, спрямовані на ліквідацію погрози з боку останнього, приречені на провал.

LA Times зауважує, що висновки доповіді суперечать заявам президента Буша, який неодноразово зазначав, що основна небезпека походитиме в Іраку від терористів "Аль-Каїди".

Лента.ру