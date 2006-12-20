Джерелом майбутніх конфліктів стануть маніпуляції енергоресурсами

У сьогоднішньому світі виникли нафтогазові "супердержави", які мають фактичну монополію на постачання нафти і дістали можливість перекривати ці постачання з політичних причин, вважає голова сенатського комітету у закордонних справах, сенатор-республіканець Річард Лугар.

"У майбутні десятиліття найбільш вірогідним джерелом озброєного конфлікту на європейському театрі і в прилеглих регіонах буде брак енергії і маніпуляції нею", - йдеться в поширеній у Вашингтоні заяві сенатора.

У документі наголошується, що переважна більшість запасів нафти і газу в світі знаходяться сьогодні поза контролем приватних компаній і "ринкової раціональності".

"Геологія і політика породили газові і нафтові супердержави, які майже монополізували світові постачання нафти", - заявив Лугар, привівши викладення, згідно яким до 79% світових запасів нафти знаходяться під урядовим контролем.

"Ці уряди встановлюють ціни за допомогою власних інвестиційних і виробничих рішень і мають широкі можливості для того, щоб перекрити вентиль з політичних причин", - повідомив голова сенатського комітету, в заяві якого підкреслюється "важливість енергетичної безпеки" і міститься попередження про економічні і політичні ризики, викликані залежністю від нафти".

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