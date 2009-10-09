Хто отримає Нобелівську премію миру?

Норвезький Нобелівський комітет в Осло у п`ятницю об 11.00 назве володаря Нобелівської премії миру, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу Нобелівського фонду.

На одну з найавторитетніших міжнародних нагород цього року претендували 205 кандидатів, 33 з яких є громадськими і міжнародними організаціями. Комітет щорік у лютому оприлюднює ці дані, не повідомляючи імен кандидатів, які, за правилами Нобелівського фонду, можуть бути оголошені тільки через 50 років.

Директор норвезького інституту досліджень проблем миру PRIO Крістіан Берг Харпвікен, публікуючи на сайті інституту традиційний прогноз, зазначає, що великі шанси на премію цього року має колумбійський сенатор П’єдад Кордоба (Piedad Cordoba), яка зіграла велику роль у посередництві між урядом і представниками Революційних збройних сил Колумбії (ФАРК), виступаючи за примирення конфліктуючих сторін.

На другому місці в списку норвезького політолога йорданський принц Газі бін Мухаммад (Ghazi bin Muhammad) - професор філософії ісламу, який багато зробив для розвитку діалогу між релігіями. На третьому - Сіма Самар (Sima Samar) - афганський доктор і правозахисниця.

Трохи інакше, втім, виглядає список букмекерської компанії Unibet. Фаворитом її гравців став політичний діяч із Зімбабве - Морган Цвангіраї, за ним китайський дисидент Ху Цзя та російська правозахисниця Лідія Юсупова. Не обійшли увагою любителі парі колумбійського політика Інгрід Бетанкур, яка провела більше шести років в полоні ФАРК, організацію Greenpeace, а також таких відомих політиків як Білла Клінтона, Барака Обаму, Гельмута Коля, Ніколя Саркозі та Тоні Блера.