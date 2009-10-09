ООН продовжила мандат НАТО в Афганістані

Рада Безпеки ООН продовжила на рік - до 13 жовтня 2010 року - мандат Міжнародних сил сприяння безпеці для Афганістану (МССБ), ухваливши одностайно відповідну резолюцію на відкритому засіданні повідомляє РІА “Новости”.

Контингент МССБ, який діє під егідою НАТО, дислокований на території Афганістану за мандатом РБ ООН. Окремо військовослужбовці сил коаліції на чолі з США проводять операцію "Непохитна свобода" із знищення вояків з "Аль-каїди" і руху "Талібан".

У резолюції міститься, зокрема, заклик до посилення контингенту МССБ. Радбез "визнає необхідність подальшого посилення МССБ з метою сприяння ефективного виконання ним усіх його завдань і в зв`язку з цим звертається до держав з проханням надавати для цього персонал, устаткування й інші ресурси", йдеться в документі.

Паралельно адміністрація США, що заявила про намір підсилити національний контингент в Афганістані в рамках контртерористичної операції, проводить внутрішні консультації щодо вироблення найбільш ефективної військової стратегії.

Автором проекту резолюції виступила Японія.