Федеральний банк ФРН одержав контроль над фінансовими інституціями

У результаті переговорів щодо створення коаліційного уряду німецькі консерватори з ХДС/ХСС і ліберали з ВДП вирішили передати контроль над діяльністю фінансових інституцій країни Федеральному банкові ФРН повідомляє Deutsche Welle.

Раніше цим займалося Федеральне управління фінансового нагляду (BaFin). Наголошується, що остаточно деталі передачі контролю від BaFin до Федерального банку опрацюють під час подальших переговорів. Зокрема, наразі невідомо, чи входитиме в повноваження Федерального банку і контроль над страховими компаніями, який здійснює BaFin, чи ні.

Переговори щодо створенню коаліційного уряду між консерваторами і лібералами були розпочаті 5 жовтня. Однією з головних тим є реформа оподаткування. Сторони згодні щодо необхідності зниження податків, проте розходяться в поглядах на його реалізацію. Ліберали за радикальне спрощення системи оподаткування і запровадження триступінчатого податку: 10 відсотків з доходів до 20 тисяч євро, 25 - з доходів до 50 тисяч і 35 відсотків, починаючи з 50 тисяч. Консерватори вважають цю пропозицію занадто радикальною.

Лента.ру