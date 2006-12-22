Румунського екс-міністра економіки звинуватили у зраді батьківщини

Прокуратура Румунії пред`явила колишньому міністру економіки країни Кодруту ШЕРЕШУ звинувачення у зраді батьківщини і промисловому шпигунстві в рамках розслідування справи про порушення в ході приватизації.

Як йдеться в поширеному сьогодні повідомленні прокуратури, "прокуратура розслідує дії Кодрута ШЕРЕША щодо звинувачень у підтримці транснаціональної злочинної групи і ... зраді батьківщини за допомогою видачі державних секретів". Сам К.ШЕРЕШ, який зараз є членом Сенату Румунії, назвав звинувачення "цирком", передає Газета.ru.

37-річний К.ШЕРЕШ обіймав пост міністра економіки в 2005-2006 роках.