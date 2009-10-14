В ЄС наполягають, що підпишуть з Україною лише угоду про асоціацію

В Єврокомісії зазначають, що ЄС підписуватиме з Україною лише угоду про асоціацію, яка включатиме в себе і створення зони вільної торгівлі (ЗВТ).

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявила представник Єврокомісії Кріштіана ХУМАНН.

“Є один мандат, і позиція полягає в тому, що буде одна угода, яка включатиме в себе різні компоненти”, - сказала вона.

Представник Єврокомісії не назвала можливу дату підписання угоди, зазначивши, що це залежатиме, в першу чергу, від ходу переговорів. Разом з тим, вона зазначила, що переговори по деяких розділах угоди можуть бути завершені раніше, ніж переговори по всій угоді.

“Деякі розділи будуть завершені раніше, і деякі вже завершені, але мандат один”, - сказала К.ХУМАНН.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з керівництвом Міністерства закордонних справ і послами України в іноземних державах заявив, що розраховує на підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом до кінця року, визначивши це завданням номер один для української дипломатії.

При цьому Президент зазначив, що підписання угоди про створення ЗВТ з ЄС може статися через декілька місяців після підписання Угоди про асоціацію.

Україна та ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода носитиме назву Угоди про асоціацію і включатиме в себе створення зони вільної торгівлі.