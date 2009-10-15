У центрі Кишинева вибухнула ручна граната

Вибух, що стався в Кишиневі пізно ввечері 14 жовтня під час концерту до Дня міста, є справжнім терористичним актом, заявив журналістам міністр внутрішніх справ Молдови Віктор Катан. За його словами, поліція опитує свідків і встановлює підозрюваних.

Натомість віце-мер Кишинева Ністор Грозаву висловив думку, що вибух міг бути провокацією, але не виключив, що інцидент - лише нещасний випадок. Заступник міністра внутрішніх справ Валентин Зубик зазначив у розмові з журналістами, що принести гранату в натовп - уже злочин, але поліція не може поки сказати, чи має підозрюваних.

Як заявили раніше представники Генерального комісаріату поліції м. Кишинева, причиною вибуху пізно ввечері 14 жовтня в центрі столиці, за попередніми даними, стала граната РГД-5. На користь цієї версії свідчить виявлення лікарями швидкої допомоги металевої стружки в ранах потерпілих від вибуху. На місці події працює оперативна група Генерального комісаріату поліції Кишинева та комісаріату сектора Буюкань молдавської столиці, а також група вибухо-технічного відділу МВС Молдови.

За останніми даними, в результаті вибуху в центрі Кишинева поранені 30 осіб. Усіх їх доставлено до лікарні швидкої допомоги. П`ятеро постраждалих у тяжчому стані, але для їх життя загрози немає. У інших поранення легкої або середньої тяжкості, переважно, ніг і рук.

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