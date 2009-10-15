Ющенко відкрив меморіальну дошку на честь дипмісії УНР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО взяли участь у відкритті меморіальної дошки на честь Надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки в Бельгії та Нідерландах 1919-1923 років.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, захід відбувся у рамках офіційного візиту В.ЮЩЕНКА до Королівства Бельгія.

Президент подякував за проведені архівні дослідження та зусилля, докладені задля встановлення меморіальної дошки, мера Брюсселя, бургомістра місцевої комуни та її мешканців. Він нагадав, що УНР відкрила більше 20 дипломатичних представництв і одне з них вперше представило Українську державу в Бельгії 90 років тому.

Сьогоднішня політика України, наголосив В.ЮЩЕНКО, також має у своїй основі європейську та євроатлантичну інтеграцію. «Україна йде до європейської інтеграції, тому що вона завжди була європейською державою, українці завжди були європейцями», - сказав він.

«У мене немає сумнівів, ми будемо членами Європейського Союзу, НАТО. Ми будемо учасниками всіх європейських проектів, бо це не тільки працює на наші інтереси - це працює на інтереси об`єднаної Європи, кожного громадянина нашого континенту», - сказав Президент.

Будинок, на якому встановлено меморіальну дошку, знаходиться в одному з центральних районів бельгійської столиці – комуні Іксель.

*** Наприкінці 1918 року представники уряду УНР звернулися з посланням до уряду Бельгії з бажанням «встановити дружні зв’язки з Бельгією». Йшлося про те, що «УНР виконуватиме всі міжнародні зобов’язання колишньої російської влади перед світовим співтовариством та будуватиме зовнішні зносини на принципах міжнародного права». Надзвичайна дипломатична місія України у Бельгії та Нідерландах знаходилася у Брюсселі на вулиці Ермітаж у будинку №66, який зараз знаходиться в колективній приватній власності.

Після аналізу архівних матеріалів та ідентифікації будівлі Посольство України в Бельгії ініціювало встановлення меморіальної дошки до 90-річчя започаткування діяльності української дипмісії.