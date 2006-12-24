На Різдво терористи хочуть підірвати Євротунель

Група ісламських терористів має намір в період різдвяних канікул здійснити теракт в Євротунелі, пише британський The Observer з посиланням на дані секретної доповіді французької спецслужби DGSE (Головне управління зовнішньої безпеки) уряду Франції, датованого 19 грудня.

За відомостями видання, в доповіді повідомляється, що план теракту в залізничному тунелі під Ла-Маншем був розроблений в Пакистані і, імовірно, має здійснюватися громадянами Великобританії пакистанського походження. Наголошується, що рівень інтенсивності перехоплюваних спецслужбами переговорів між терористами напередодні Різдва 2006 року виявився найвищим з 2001 року, коли, нагадаємо, відбулися теракти 11 вересня в США. Відзначимо, що, за однією з версій, голова "Аль-каєди" Осама Бін Ладен ховається в горах на межі Афганістану і Пакистану.

Французькі спецслужби, пише The Observer, одержали відомості про підготовлюваний великомасштабний теракт від ЦРУ. Джерела в американських спецслужбах підтвердили виданню, що рівень загрози надзвичайно високий.

Як відзначає видання, в 2005 році поїздом Eurostar, що курсує між Лондоном і Парижем по Євротунелю, скористалися в цілому більше 8 мільйонів пасажирів. Через сильні тумани, що ускладнюють роботу британських аеропортів, очікується, що протягом різдвяних канікул 2006 року потягу будуть заповнені повністю.

У доповіді DGSE повідомляється також, що "Аль-каєда" планує серію терактів в Європі в період з вересня 2006 по квітень 2007 року. Керівництво терактами здійснюватиметься з Іраку і Сірії. Нагадаємо, що в серпні британська поліція оголосила про розкриття терористичної змови: зловмисники (імовірно, члени "Аль-каєди") планували висадити 20 літаків. Через місяць міністр внутрішніх справ Великобританії Джон Рейд заявив, що терористична загроза зберігається.

22 грудня глава Скотланд-ярду Іен Блер заявив, що небезпека терактів у Великобританії в період різдвяних канікул дуже висока. Раніше з аналогічними заявами виступали міністр внутрішніх справ Джон Рейд і інші високопоставлені чиновники, проте про які саме погрози йде мова, ніхто з них не уточнював. Глава британської контррозвідки Еліза Меннінгем-Буллер, з свого боку, відзначала, що на території країни діють не менш ніж 200 терористичних угрупувань, в діяльність яких залучено більше 1600 чоловік.

Лента.ру