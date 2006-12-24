Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про захист журналістів

Рада Безпеки ООН закликала воюючі сторони зробити максимум можливого для захисту журналістів, які працюють у зонах збройних конфліктів.

Як передає радіо «Свобода», в ухваленій одноголосно резолюції Рада висловила глибоке занепокоєння "частими актами насильства щодо журналістів, співробітників ЗМІ і пов`язаного з ними персоналу під час збройних конфліктів, зокрема навмисними нападами порушуючи норм міжнародного гуманітарного права".

Тільки за цей рік, за даними нью-йоркської організації Комітет захисту журналістів, в "гарячих" точках планети під час виконання обов’язків загинули щонайменше 40 журналістів, 28 з яких - в Іраку.

У резолюції засуджуються навмисні напади на журналістів, які висвітлюють збройні конфлікти або ж опинилися в зоні бойових дій. У ній міститься заклик до всіх сторін "покласти край такій практиці".