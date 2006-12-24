У Москві розгромили музей Булгакова

У музеї Булгакова у п`ятницю увечері було учинено погром. Як повідомляють «Вести-Москва», у п`ятницю увечері у музей проник зловмисник, який увійшов через чорний хід, забарикадувався і почав викидати у вікно експонати, документи, оргтехніку і меблі. За словами виконавчого директора музею «Булгаківський будинок» Романа Ерикалова, нападник, - Морозов Олександр - вважає себе головним по будинку і «давно і дуже активно воює з музеєм».

За інформацією «Вестей», акт вандалізму проходив у квартирі №51, яка знаходиться навпроти знаменитої «нехорошої» квартири. Це нежиле приміщення, яке використовується як сховище фондів музею Булгакова.

Газета.ру