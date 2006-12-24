Шварценеггер зламав ногу, катаючись на гірських лижах

Губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер зламав ногу, катаючися на гірських лижах в США. Інцидент відбувся напередодні на гірськолижному курорті в штаті айдахо, де він відпочивав з сім`єю, передає Associated Press.

Після лікарського огляду було встановлено, що у А.Шварценеггера зламано праве стегно. Очікується, що відомому акторові буде зроблена операція, як тільки він повернеться до Лос-Анджелеса.

Нагадаємо, що в січні цього року А.Шварценеггер потрапив в автомобільну аварію. Інцидент відбувся в Лос-Анджелесі. А.Шварценеггер їхав на своєму мотоциклі Harley Davidson, коли на дорогу несподівано виїхав автомобіль. Губернатор не зумів уникнути зіткнення і врізався у машину, яка перегородила йому шлях .

І хоча швидкість мотоцикла була не дуже великою, лікарі наклали 15 швів на губу актора.

РБК.ру