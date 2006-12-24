Христа хочуть оголосити королем Польщі

Група депутатів нижньої палати польського парламенту початком тижня внесла до сейму пропозицію оголосити Ісуса Христа королем Польщі.

46 представників крайньо-правої "Ліги польських сімей", владної консервативної партії "Закон і Справедливість", а також Селянської партії підписали відповідний проект ухвали, передає Бі-Бі-Сі. Якщо документ буде схвалено, Ісус посяде місце поруч із Дівою Марією, яка стала почесною королевою Польщі 350 років тому, після того, як ікона божої матері, як вважали, допомогла полякам домогтися рішучого повороту в битві зі шведами.

Керівництво католицької церкви Польщі висловило критику щодо цієї пропозиції. "Ісусові Христу не потрібна резолюція парламенту, щоб стати королем наших сердець", - заявив член польського епіськопата, ректор Краківської папської теологічної академії Тадеуш Піронек. "Хай краще законодавці займаються тими питаннями, які їм належить вирішувати за конституцією, і залишать релігійні питання - релігійним інститутам і церкві", - вважає Т.Піронек. За словами архієпископа Лешека Глодзя, ці депутати повинні "молитися і піддатися церковному покаранню - єпітимії", що, як він затверджує, "піде їм на користь". Архієпископ Любліна назвав цю пропозицію "зовсім неприйнятною".

Більшість поляків, близько 90% яких вважає себе католиками, судячи з усього, теж не підтримує цієї ініціативи. Цими днями в Польщі наводяться результати соціологічного опитування, згідно з яким 33% висловилося "за" неї, а 51% - "проти".

РБК-Україна