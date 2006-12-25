Фонд Августо Піночета оприлюднив передсмертний лист екс-диктатора

Фонд Августо Піночета оприлюднив у неділю передсмертний лист екс-диктатора Чилі.

Як повідомляє агентство Ассошіейтед Прес, в ньому А.Піночет наполягає, що військовий переворот 1973 року, завдяки якому він прийшов до влади, допоміг уникнути громадянської війни і марксистської диктатури, а його режим 1973-90 років ніколи не мав "початкового наміру" порушити права людини.

"Тоді потрібно було діяти з максимальною жорсткістю, щоб не допустити ескалації конфлікту", - пише А.Піночет.

За офіційними даними, за 17 років перебування А.Піночета при владі, з політичних міркувань було вбито понад 3 тисячі осіб, десятки тисяч незаконно ув`язнено або відправлено у заслання.

"У моєму серці немає місця для ненависті", - йдеться у зізнаннях екс-диктатора, розміщених на шести сторінках. "Моя доля - це своєрідне вигнання і самота, те, що я жодною мірою не міг собі уявити, а тим більше побажати", - зізнався він.

У своєму листі А.Піночет називає державний переворот, що змістив соціалістичного лідера Сальвадора Альєнде, “вимушеним актом і єдиною альтернативою громадянській війні, оскільки він відбувався в обстановці холодної війни”.

"Я б дуже хотів уникнути військових дій у вересні 1973 року, - пише А.Піночет. - Я б хотів, щоб марксистсько-ленінська ідеологія ніколи не вступила на землю нашої батьківщини".

Колишній чилійський президент А.Піночет помер від інфаркту 10 грудня нинішнього року у військовому госпіталі в Сантьяго у віці 91 року. Він правив в Чилі після військового перевороту з 1973 по 1990 роки.