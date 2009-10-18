Іран звинувачує в теракті Велику Британію і США

За терактом на півдні Ірану, де загинула 31 людина, включаючи високопоставлених командирів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), безпосередньо стоїть Велика Британія, цитує в неділю державне телебачення Ірану "інформоване джерело", повідомляє Reuters.

Раніше агентство передало думку представника КВІР, який заявив, що до теракту причетні "іноземні елементи", пов`язані із США. Спікер іранського парламенту Алі Ларіджані також вважає, що США причетні до теракту на півдні Ірану, повідомляє агентство Франс Пресс.

Теракт стався біля воріт конференц-залу в місті Сарбаз у провінції Сістан і Белуджистан. Жертвами вибуху стали старійшини племен і перехожі. За даними Associated Press, спрацював вибуховий пристрій, який привів в дію терорист-смертник поблизу автомобіля, де сидів заступник голови сухопутних сил КВІР.

КВІР - елітний підрозділ, створений 1979 року з воєнізованих загонів ісламських революційних комітетів, прихильників лідера іранських шиїтів аятоли Хомейні. Корпус брав активну участь в ірано-іракській війні. КВІР є діючим бойовим з`єднанням, підрозділи якого постійно проводять військові навчання нагадує РІА "Новости".