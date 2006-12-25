Ефіопія розбомбила міжнародний аеропорт в столиці Сомалі

Літаки ефіопських ВПС завдали у понеділок бомбового удару по міжнародному аеропорту Могадішо, розташованому в центрі столиці Сомалі. За свідченнями очевидців, літаки, ймовірно російського виробництва, пролетіли на низькій висоті над столицею і скинули, принаймні, дві бомби на головний аеропорт країни, який недавно відкрився після повстання ісламістів у Могадішо. Інформація про жертви не надходила, передає АР.

Раніше прем`єр-міністр Ефіопії Мелес ЗЕНАУЇ оголосив про початок військових дій проти сил ісламістів в Сомалі. Виступаючи по національному телебаченню, він заявив у неділю, що Ефіопія "вимушена вступити у війну" проти ісламізму Сомалі, щоб "захистити свій суверенітет і покласти край атакам, що повторюються, з боку терористів "Союзу ісламських судів" і антиефіопських елементів, яких вони підтримують".

Ісламісти, у свою чергу, обвинувачують Ефіопію в збройній агресії і заявляють, що вестимуть війну з військами сусідньої держави доти, поки вони не покинуть територію країни.

За відомостями посла Сомалі в Ефіопії Абдікаріма ФАРАХА, в ході сутичок знищено близько 500 ісламських бойовиків, водночас загинуло 10 солдатів урядових сил, 13 дістали поранення, 280 ворожих бійців узято в полон, передає агентство Reuters. Дипломат зазначив, що в полон узяті найманці з Пакистану, Афганістану і Судану. Він стверджує також, що на стороні ісламістів б`ються військовослужбовці з Ерітреї.