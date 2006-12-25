Пентагон викинув мільйони на вітер

Реалізація посередницького контракту міністерства оборони США з Департаментом управління федеральним майном вартістю 1,7 мільярда доларів відбувалася з порушеннями і призвела до неефективного використання десятків мільйонів доларів. Такі висновки містяться в матеріалах аудиторської перевірки, що потрапили в розпорядження The Washington Post.

Як стверджується в документах, більше половини всіх контрактів, укладених Пентагоном за посередництва Департаменту, були оплачені без проведення тендерів і визначення найбільш адекватної вартості. Виконання 96 відсотків контрактів не супроводжувалося відповідним моніторингом.

Так, в одному випадку представники Департаменту купували броньові листи у виробників програмного забезпечення. У іншому випадку було придбано велику партію меблів у компанії, яка ніколи раніше не займалася меблями.

"Подібна практика розподілу контрактів робить міністерство оборони уразливим для махінацій і знижує рівень суспільної довіри", - затверджується в матеріалах дослідження.

Представники Пентагону заявляють, що проводять власну перевірку щоб усунути всі помилки, відмічені в доповіді.

Лента.ру