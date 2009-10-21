Польща готова взяти участь у створені нової системи ПРО в Європі – Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявляє про готовність польської влади взяти участь у створенні сполученими Штатами Америки нової системи протиракетної оборони в Європі для захисту від Ірану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Варшаві після переговорів з віце-президентом США Джо БАЙДЕНОМ, який прибув з візитом до Польщі. Д.ТУСК назвав нову американську концепцію ПРО «надзвичайно цікавою та потрібною».

Голова польського уряду заявив, що з великим задоволенням почув від Дж.БАЙДЕНА про готовність до спільних дій для посилення безпеки Польщі, Європи та світу.

Д.ТУСК не розкрив деталей умов можливої участі Польщі у новій системі ПРО, відзначивши, що його країна братиме в ній участь «настільки, наскільки потрібно».

У свою чергу Дж.БАЙДЕН назвав поляків одними із найближчих союзників США, які розділяють ті самі принципи та стандарти.

«Уже давно Польща здобула серця американців та серця членів адміністрації», - сказав віце-президент США.

При цьому журналісти після заяви Д.ТУСКА і Дж.БАЙДЕНА не мали можливості поставити їм запитання.

Довідка УНІАН. США вирішили замість стаціонарної системи ПРО, яка мала включати ракети-перехоплювачі у Польщі та радар у Чехії, розробити мобільну систему із ракет-перехоплювачів, які мають бути розміщені як на землі, так і на кораблях.

Нова система, яка має захищати Європу перед балістичними ракетами короткого та середнього радіусу, має бути створена до 2015 року.