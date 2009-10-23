Держдума розгляне закон про застосування армії за кордоном

Держдума сьогодні розгляне в третьому, остаточному читанні внесений президентом РФ законопроект "Про оборону" щодо оперативного використання Збройних сил РФ за межами території країни.

Документ передбачає, що формування Збройних сил (ВС) Росії можуть оперативно використовуватися за межами території країни для відбиття збройного нападу на формування ЗС РФ, інші війська або органи, дислоковані за межами Росії, відбиття або відвернення збройного нападу на іншу державу, що звернулася до Росії з відповідним проханням, захисту громадян РФ, які перебувають за кордоном, від збройного нападу на них.

Формування ЗС також можуть бути використані з метою боротьби з піратством і забезпечення безпеки судноплавства.

Рішення про оперативне використання Збройних сил ухвалює президент РФ на підставі відповідної ухвали Ради Федерації.

Чинний закон передбачає використання формувань ЗС РФ за межами країни тільки для протидії міжнародній терористичній діяльності, виконання завдань відповідно до міжнародних договорів РФ. Інших підстав для використання російських військових формувань за кордоном закон не передбачає.

"Така ситуація ускладнює оперативність підготовки й ухвалення відповідних рішень верховним головнокомандувачем Збройними силами (у Росії ним є президент) у певних екстремальних ситуаціях, наприклад, у таких, як грузинська агресія проти Південної Осетії в серпні 2008 року, що загрожує національним інтересам Росії, правам і законним інтересам її громадян", - зазначається у висновку комітету Держдуми з оборони.

РІА "Новости"