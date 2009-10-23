У Пакистані весільний кортеж підірвався на міні: 17 загиблих
16:15, 23 жовтня 2009Світ
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Серед постраждалих - жінки й діти
На північному заході Пакистану на дорозі, якою прямував весільний кортеж, вибухнула протитанкова міна. Як повідомляє Газета.Ru, в результаті вибуху загинули 17 осіб, ще шість дістали поранення. Серед постраждалих, здебільшого, жінки й діти.
За словами місцевої поліції, міна могла бути керованою.
Дана дорога проходить неподалік від кордону з Афганістаном. Нею регулярно переміщається транспорт урядових військ Пакистану.
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