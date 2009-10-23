У Пакистані весільний кортеж підірвався на міні: 17 загиблих

На північному заході Пакистану на дорозі, якою прямував весільний кортеж, вибухнула протитанкова міна. Як повідомляє Газета.Ru, в результаті вибуху загинули 17 осіб, ще шість дістали поранення. Серед постраждалих, здебільшого, жінки й діти.

За словами місцевої поліції, міна могла бути керованою.

Дана дорога проходить неподалік від кордону з Афганістаном. Нею регулярно переміщається транспорт урядових військ Пакистану.