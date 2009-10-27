ООН заборгувала Україні 6 мільйонів доларів

Організація Об`єднаних Націй заборгувала 6,1 млн. доларів Україні за участь в операціях з підтримки миру.

Як повідомляє Центр новин ООН, Організація заборгувала своїм учасникам понад 740 млн. доларів. Це заборгованість перед урядами за утримання їх військових контингентів, вартість військового майна і обладнання, наданого у розпорядження операцій з підтримки миру.

Як пояснюють в ООН, згідно з існуючим порядком, держави, які направляють військові контингенти до складу операцій ООН з підтримки миру, самі опікуються їх фінансовим забезпеченням. ООН компенсує ці витрати за встановленою шкалою.

Найбільше Секретаріат ООН заборгував основним постачальникам контингентів для операцій з підтримки миру – Бангладеш і Індії, борг перед якими становить, відповідно, 85 і 63 млн. доларів.

Також в ООН констатують борги перед Російською Федерацією – 1,3 млн. доларів, Україною – 6,1 млн. доларів, і багатьма іншими державами-контриб’юторами.

Наявність цих заборгованостей поясняться тим, що, у свою чергу, багато країн-членів заборгували Організації майже 3 млрд. доларів. З них 830 млн. – це заборгованість по внесках до регулярного бюджету і 2,1 млрд. – до бюджету операцій з підтримки миру.