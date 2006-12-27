Депутат Держдуми хоче переробити набережну Алушти

Депутат Державної думи Російської Федерації Олександр ЛЕБЕДЄВ хоче провести безплатну реконструкцію частини набережної в Алушті (Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Верховної Ради Криму Михайло БАХАРЄВ на прес-конференції в Сімферополі.

За його словами, можливість реконструкції алуштинської набережної обговорювалася з О.ЛЕБЕДЄВИМ під час робочого візиту керівництва кримського парламенту до Москви.

За словами віце-спікера, О.ЛЕБЕДЄВ – найвідоміший російський інвестор у Криму, крім того, що займається доброчинністю, йому належать три найбільші здравниці в Алушті. Як дар місту він хоче безплатно реконструювати алуштинську набережну в Професорському куточку, принаймні, ту частину, яка примикає до його здравниць. «ЛЕБЕДЄВ пропонує замість «шалманів» і «халабуд», що діють у курортний сезон, поставити сучасні бутики, де люди безплатно одержать торгові точки», – повідомив М.БАХАРЄВ.

Віце-спікер повідомив, що керівництво міста хотіло б одержати від бізнесмена на реконструкцію набережної «хоча б два мільйони доларів», О.ЛЕБЕДЄВ, за інформацією М.БАХАРЄВА, готовий витратити для цього 5 млн. доларів.

Заступник голови ВР АРК також зазначив, що нинішнє керівництво Криму прагне всебічно допомогти найбільшому кримському інвесторові.

За різними підрахунками, О.ЛЕБЕДЄВ інвестував у розвиток Алушти вже понад 150 млн. доларів США.