Польща пов'язала себе з Газпромом ще на 15 років

Польща узгодила з російською владою продовження міжурядового договору про постачання газу в країну на 15 років – до 2037 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив журналістам віце-прем`єр Польщі Вальдемар ПАВЛЯК, який 26 жовтня в Москві проводив черговий раунд «газових переговорів».

Він зазначив, що поляки мають намір збільшити закупівлі російського газу з 2010 року до 11 млрд. кубометрів газу на рік із нині передбачених міжурядовим договором 8 млрд. кубометрів.

В.ПАВЛЯК підтвердив, що сторони також узгодили зміну складу акціонерів польсько-російської компанії - оператора польської частини Ямальського газопроводу - Europolgaz.

Водночас, за його словами, сторонам поки не вдалося домовитися про тарифи на транспортування російського газу територією Польщі до Німеччини. Віце-прем`єр висловив думку, що цей останній пункт може бути узгоджений до кінця поточного тижня.

Прес-служба PGNIG відмовилася від коментарів до моменту завершення переговорів, черговий раунд яких проходить сьогодні в Москві.

Нагадаємо, раніше польські медіа повідомляли про можливе завершення газового конфлікту між РФ і Польщею 28 жовтня під час чергового раунду переговорів, який мав відбутися у Варшаві.

За даними польського видання Gazeta Wyborcza, у разі підписання узгодженого договору обсяг законтрактованого Польщею російського газу збільшитися на 205 млрд. кубометрів – до 308 млрд. куб. м. За даними газети, польська сторона планує з 2010 року купувати 11 млрд. кубометрів газу на рік замість передбачених діючим договором 8 млрд. до 2014 року і 9 млрд. – з 2015 по 2022 рік.

Раніше цього року PGNIG, який останні 5 років щорічно купував у «Газпрому» від 6 до 7 млрд. кубометрів газу, заявляв про намір до 2015 року скоротити газовий імпорт із РФ до 40% з нинішніх близько 70% від загального обсягу імпорту.

Довідка УНІАН. З 2007 року понад 90% імпортного газу до Польщі поставляли «Газпром» і швейцарський трейдер «РосУкрЕнерго», в якому найбільший пакет належав російському газовому монополісту.

Після чергового газового конфлікту між Україною й РФ у січні 2009 року польський уряд прийняв спеціальний закон про прискорення будівництва газового порту на Балтійському морі, завдяки якому планувалося диверсифікувати постачання газу.

PGNIG у червні ц.р. підписав із катарською компанією контракт на постачання до Польщі 1,5 млрд. кубометрів газу, починаючи з 2014 року.

Щорічно Польща споживає близько 14 млрд. газу на рік, близько 70% з якого імпортує.