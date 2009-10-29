СНД перетворилася на дискусійний клуб

Співдружність Незалежних Держав перетворилася на дискусійний клуб.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив директор Інформаційно-аналітичного центру з вивчення суспільно-політичних процесів на пострадянському просторі Московського держуніверситету Олексій ВЛАСОВ.

«Кишинівський саміт показав, що СНД остаточно перетворилося на дискусійний клуб президентів. Причому президенти самі ухвалюють рішення про формат своєї участі. Якщо поїздка їх не дуже бадьорить і немає необхідності організувати зустрічі зі своїми партнерами, то центральноазіатські лідери ігнорують ці саміти», - сказав О.ВЛАСОВ.

За його словами, звідси можна зробити головний висновок: основне наповнення СНД плавно переходить у паралельні інтеграційні структури - ЄврАзЕС, ОДКБ. При цьому він не виключив, що, можливо, найближчим часом з`являться нові інтеграційні структури.

«Що стосується СНД – пацієнт перебуває у важкому стані, але для остаточної смерті його досить далеко. В такому стані клубу за інтересами СНД може проіснувати ще достатньо довго», - впевнений О.ВЛАСОВ.