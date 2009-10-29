Пірати заборонили компанії-оператору «Аріани» спілкуватися з екіпажем?

Директор грецької компанії-оператора судна “Аріана” Спиридон МІНАС повідомив, що останнім часом керівництво компанії не може спілкуватися з екіпажем захопленого сомалійськими піратами судна, «нам не дозволено цього робити».

Про це С.МІНАС заявив в інтерв`ю УНІАН.

На питання, коли він спілкувався з членами екіпажа, директор компанії-оператора «Аріани» сказав: «У мене немає новин для вас на цей момент. Останнім часом ми не можемо спілкуватися з ними. Нам не дозволено цього робити. Вони (пірати - УНІАН) відключили всі їхні телефони. Ми робимо все можливе, щоб звільнити їх».

За його словами, у моряків є їжа й вода: «Як я зрозумів, у них є вода, їжа, паливо. Ми віримо в це. Але скільки, я не можу сказати. Ми прагнемо робити все можливе, щоб моряки потрапили додому якнайшвидше. Коли ми говорили востаннє, з їхнім здоров`ям було все гаразд».

За словами С.МІНАСА, він спілкувався з піратами сьогодні.

Але він відмовився розповісти про деталі переговорів: «Даруйте, але я не можу розповісти вам деталей переговорів. Пірати не люблять говорити про ці речі. Це проблеми крюїнгових компаній. Я не можу називати деталей, номерів. Ви мене розумієте».

На питання «Ви готові заплатити їм?», С.МІНАС сказав: «Ми завжди готові. Пірати вважають, що українські моряки повернуться. Але я не знаю, коли. Це може бути сьогодні ввечері, завтра, може бути наступного тижня. Я не знаю, коли. Ми готові. Але невідомо, коли будуть готові вони».

На питання, в чому проблема переговорів, директор компанії-оператора «Аріани» відповів, що пірати «зараз не готові. Може, у них є інші справи. Я не знаю, чим вони займаються».

Як повідомляв УНІАН, грецький суховантаж "Аріана" під прапором Мальти з 24 моряками-українцями на борту було захоплено піратами в ніч на 2 травня 2009 року під час транспортування 35 тис. тонн сої з Бразилії до Ірану. Судновласник не може домовитися з піратами, які вимагають за судно 3 млн. дол.

Родичі українських моряків – членів екіпажа судна “Аріана” закликають українську владу, судновласника і світову громадськість прискорити звільнення судна і екіпажа з полону сомалійських піратів.

Зокрема, депутат Одеської міськради Світлана ФАБРИКАНТ зазначила, що родичі моряків зверталися “у всі інстанції”, проте за шість місяців не отримали “жодних позитивних результатів”.

За словами С.ФАБРИКАНТ, в СБУ родичам відповіли, що “штаб з порятунку “Аріани” створено ще в травні і робота здійснюється”.

С.ФАБРИКАНТ зазначила, що більшу частину часу родичі мовчали, оскільки боялися зашкодити своїм близьким.

“Найголовніше, що сьогодні хочуть почути родичі моряків - це їхні голоси. За шість місяців вони не чули рідних голосів і не знають, в якому стані вони перебувають”, - сказала вона.

Одна з учасниць прес-конференції Галина ФЮТ повідомила, що судновласник готовий заплатити викуп за “Аріану”.