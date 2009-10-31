У Німеччині від грипу A/H1N1 помер директор лікарні

У Німеччині зафіксовані нові випадки смерті від грипу A (H1N1), передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press. Боннська університетська лікарня оголосила про смерть свого директора Михайли Лентца. За словами представників установи, у нього не було інших проблем із здоров`ям, крім захворювання на так званий "свинячий грип".

В іншому районі Німеччини влада повідомила про загибель 5-річної дитини. Всього в цій європейській країні зафіксовано п`ять випадків смерті від грипу A (H1N1).

Світова організація охорони здоров`я, як і раніше, вважає найнадійнішим засобом профілактики від зараження вірусом грипу A (H1N1) носіння спеціальних масок і регулярне миття рук.