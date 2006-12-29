2 січня оголошено в США днем жалоби

Президент США Джордж БУШ оголосив 2 січня 2007 року Національним днем жалоби у зв`язку з кончиною екс-президента США Джеральда Форда.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу Білого дому, в підписаному Дж.БУШЕМ розпорядженні вказується, що на знак "висловлення суспільної скорботи" американці цього дня зможуть зібратися "в місцях для віросповідання, аби вшанувати пам`ять президента Форда".

"Я запрошую ті народи в світі, які поділяють нашу скорботу, приєднатися до нас у цьому", - повідомляється в розпорядженні, підписаному главою Білого дому.

У прес-службі повідомили також, що Дж.БУШ одночасно з першим розпорядженням підписав ще один документ, згідно з яким у вівторок, 2 січня, всі державні установи і відомства США будуть закриті "в знак пошани до 38-го президента США Джеральда Форда".

Працюватимуть тільки ті структури Міністерства оборони США, Держдепартаменту, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішньої безпеки та інших відомств, діяльність яких буде необхідна "з причин національної безпеки чи оборони", йдеться в цьому документі.