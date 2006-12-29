Війська США в Іраку приведені в повну боєготовність

У п`ятницю командування армії США в Іраку привело розквартировані в країні підрозділи у найвищий ступінь боєготовності в очікуванні масових заворушень, які можуть спалахнути за стратою Саддама Хуссейна, повідомляє Associated Press.

За даними AFP, всі необхідні для екзекуції юридичні формальності вже дотримані.

Проте, хоча раніше повідомлялося, що Саддама вже передали іракській владі для виконання вироку, і його адвокати запевнили, що особисті речі екс-диктатора передані їм на збереження, AFP повідомляє з посиланням на слова представника США, що Хусейн все ще перебуває в камері під американською охороною.

Один з адвокатів Хусейна також зазначив, що страта його підзахисного, швидше за все, відбудеться не пізніше суботи. Пізніше один з членів Апеляційної палати, суддя Монір Хаддад підтвердив, що страта відбудеться у п`ятницю увечері або у суботу.

Смертний вирок колишньому президентові Іраку був ухвалений 5 листопада 2006 року. Суд визнав його винним у загибелі 148 шиїтів, убитих 1982 року після того, як в селі Дуджейл був вчинений замах на Хусейна. 26 грудня Апеляційна палата залишила вирок у силі.

Лента.ру