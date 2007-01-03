Соратник Хусейна очолив партію БААС

Після страти Саддама Хусейна партію БААС очолив його заступник і соратник Іззат Ібрагим Дурі. Про це повідомляє сайт партії.

Дурі займав пост заступника президента Іраку Саддама Хусейна більшу частину його правління.

Після початку війни в Іраку кілька разів з`являлася інформація про загибель Дурі, проте достовірного підтвердження цьому так і не було знайдено.

За іншою інформацією, після того, як затримали Саддама Хусейна в грудні 2003 року, саме його заступник узяв контроль над забороненою до того моменту партією і почав керувати іракським опором.

Про те, що після страти Саддама Дурі офіційно став лідером баасистів, в середу було оголошено на неофіційному сайті партії. На ньому також опубліковано послання наступника Саддама.

Дурі підкреслює, що смерть Саддама Хусейна тільки підсилить боротьбу проти коаліційних сил в Іраку, і закликає об`єднуватися.

Звернення нового керівника партії БААС супроводжувалося заявами прихильників страченого іракського лідера. За їх словами, обставини смерті Хусейна лише укріплюють їх упевненість в тому, що страта була скоріше помстою шиїтів, ніж торжеством справедливості.

У вівторок уряд Іраку створив комісію з трьох осіб, завдання якої - знайти людину, що зняла на відео останні хвилини життя Саддама Хусейна. На записі, який був поширений через інтернет, видно, що перед стратою кати ображали колишнього іракського лідера.

ВВС