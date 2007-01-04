Страта соратників Хусейна відкладається
Ситуація залишається неясною
Іракська владаі поки не повідомляє, коли будуть страчені двоє сподвижників Саддама Хусейна, засуджених до смерті за злочини проти людяності, повідомляє радіо "Свобода".
Зведений брат Саддама - Барзан Ібрагім ат-Тікріті, а також колишній верховний суддя Іраку Авад аль-Бандар мали бути страчені сьогодні. Проте іракські власті повідомили, що виконання вироку відкладається.
Глава відомства ООН з прав людини Луїза Арбур закликала Багдад не страчувати засуджених. На думку Арбур, процес над Саддамом Хусейном і його соратниками проходив з порушеннями.
Іракські власті продовжують розслідування обставин страти колишнього диктатора - її незаконної відеозйомки і принижень, яких зазнав Саддам в останні хвилини перед виконанням вироку.