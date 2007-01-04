Страта соратників Хусейна відкладається

18:35, 04 січня 2007
Світ
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Ситуація залишається неясною

Іракська владаі поки не повідомляє, коли будуть страчені двоє сподвижників Саддама Хусейна, засуджених до смерті за злочини проти людяності, повідомляє радіо "Свобода".

Зведений брат Саддама - Барзан Ібрагім ат-Тікріті, а також колишній верховний суддя Іраку Авад аль-Бандар мали бути страчені сьогодні. Проте іракські власті повідомили, що виконання вироку відкладається.

Глава відомства ООН з прав людини Луїза Арбур закликала Багдад не страчувати засуджених. На думку Арбур, процес над Саддамом Хусейном і його соратниками проходив з порушеннями.

Іракські власті продовжують розслідування обставин страти колишнього диктатора - її незаконної відеозйомки і принижень, яких зазнав Саддам в останні хвилини перед виконанням вироку.

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