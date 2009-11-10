ВМС Південної Кореї підбили катер КНДР

В результаті бойового зіткнення між кораблями ВМС Південної Кореї і КНДР, що сталося 10 листопада в Жовтому морі, північнокорейський катер одержав значні пошкодження, передає Лента.руз посиланням на AFP. Факт перестрілки підтвердив представник об`єднаного комітету начальників штабів США.

Як уточнило джерело агентства "Ренхап" в уряді Південної Кореї, патрульний катер КНДР незаконно перетнув морський кордон між країнами - так звану "північну прикордонну лінію" - і спробував продовжити просування углиб південнокорейської території.

Корабель ВМС Південної Кореї провів попереджувальний залп у повітря, проте "порушник" не прореагував, у зв`язку з чим було прийнято рішення стріляти на ураження. На залп південнокорейського корабля катер КНДР також відповів вогнем.

В результаті нетривалої перестрілки північнокорейський катер одержав серйозні пошкодження і взяв курс назад у КНДР. З боку ВМС Південної Кореї втрат немає.

Бойові зіткнення між кораблями ВМС Південної Кореї і КНДР відбувалися в цьому районі Жовтого моря й раніше. Пхеньян не визнає морський кордон між двома країнами, нерідко порушуючи його, що приводить до зіткнень між кораблями ВМС Південної та Північної Кореї. Останній подібний інцидент, що супроводжувався втратами з обох боків, трапився 29 червня 2002 року.