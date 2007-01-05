Буш пошкодував, що Хусейна стратили не на належному рівні

Президент США Джордж Буш пошкодував, що страта колишнього лідера Іраку Саддама Хусейна не була проведена на належному рівні, відзначивши, що чекає проведення "повного розслідування" її обставин, повідомляє Newsru.comз посиланням на британську телерадіокорпорацію ВВС. "Звичайно, я б вважав за краще, щоб вся процедура (страта) пройшла в більш гідній манері", - сказав Джордж Буш після зустрічі у Вашингтоні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Тим часом розгорається міжнародний скандал навколо обставин страти Хусейна. Раніше в Іраку підтвердили арешт людини, що зняла на мобільний телефон страту Саддама Хусейна і що розповсюдила несанкціонований відеозапис через інтернет. Як уточнює агентство AP, іракська влада заарештувала трьох чоловік, двох охоронців і чиновника. Раніше в середу іракський прокурор Мункит аль-Фарун, присутній на страті Хусейна, повідомив, що бачив двох високопоставлених представників уряду, що знімали всю церемонію страти.

За словами представника іракського уряду Самі Аськарі, коли кат накинув Хусейну на шию петлю, один із охоронців прокричав: "Так було з тими, хто молиться Мухаммеду і сім`ї Мухаммеда". Хусейн запитав: "Це людське благородство? Ви так демонструєте свою сміливість?" На це охоронці відповіли: "Геть диктатуру!", "Відправляйся в пекло!", "Хай живе Мухаммед Бакер Садр!" (дядько Муктади ас-Садра, засновник партії "Дауа", страчений Саддамом Хусейном в 1980-і роки).

Суддя Мункид Аль-Фараон, присутній при страті, прокричав: "Зупиніться, будь ласка. Людина готується до повішення. Я прошу вас, будь ласка, припините". Чутні також останні слова Саддама: "Немає Бога окрім Аллаха, а Мухаммед пророк його". Коли колишній президент був повішений, присутні тріумфували і викрикували: "Тирана скинуто!", "Хай він повисить ще вісім хвилин".

Цей відеозапис викликав обурення іракських суннітів і всього арабського світу.

На даний момент відомо, що два охоронці, співробітники міністерства юстиції Іраку, що брали участь в страті Саддама Хусейна, свідчать про обставини повішення.