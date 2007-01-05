Колишнього есесівця депортують із США до Німеччини
17:17, 05 січня 2007Світ
722
Адвокат твердить, що той не винний
|Іосія Кампф. Фото сайту jsonline.com
Іосія Кампф народився на території Сербії, його призвали у війська СС в 1943 році. Він служив в охороні концентраційних таборів Травники (у Польщі) і Заксенхаузен (у Німеччині), де проводилося масове винищування людей.
Американський суд ухвалив депортувати колишнього есесівця на його вибір до Німеччини, Сербії або Австрії, звідки він емігрував до США в 1956 році. Кампф вибрав депортацію до Німеччини.
Адвокат Кампфа Пітер Роджерс вважає, що стосовно його підзахисного були порушені норми закону. "Закон про переслідування колишніх нацистів не може розповсюджуватися на людину, призвану в СС проти своєї волі, яка не брала безпосередньої участі в злочинах", - сказав Роджерс.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter