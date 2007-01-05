Колишнього есесівця депортують із США до Німеччини

Іосія Кампф. Фото сайту jsonline.com

Імміграційний суд штату Вісконсін ухвалив рішення про депортацію 81-річного громадянина США, який служив у військах СС під час другої Світової війни, повідомляє AFP .

Іосія Кампф народився на території Сербії, його призвали у війська СС в 1943 році. Він служив в охороні концентраційних таборів Травники (у Польщі) і Заксенхаузен (у Німеччині), де проводилося масове винищування людей.

Американський суд ухвалив депортувати колишнього есесівця на його вибір до Німеччини, Сербії або Австрії, звідки він емігрував до США в 1956 році. Кампф вибрав депортацію до Німеччини.

Адвокат Кампфа Пітер Роджерс вважає, що стосовно його підзахисного були порушені норми закону. "Закон про переслідування колишніх нацистів не може розповсюджуватися на людину, призвану в СС проти своєї волі, яка не брала безпосередньої участі в злочинах", - сказав Роджерс.

Лента.ру