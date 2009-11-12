Литва і Польща готові з'єднати енергосистеми

Литва тісно співпрацюватиме з Польщею в справі реалізації з`єднання енергосистем двох країн, заявила в середу президент Литви Даля Грибаускайте, яка відвідала Варшаву з одноденним робочим візитом.

У ході зустрічі у Варшаві керівники двох країн обговорили актуальні питання енергетики: хід будівництва лінії електропередач між Литвою і Польщею, а також проблеми безпеки енергопостачань до Європи.

"Литва готова до тісної співпраці з Польщею в реалізації проекту з`єднання енергосистем і прагнутиме того, щоб він одержав фінансування Європейської комісії із коштів нової фінансової перспективи ЄС на 2013 рік", - наводить слова Грибаускайте РІА "Новости".

Президенти Литви і Польщі також домовилися, що під їх патронатом наступного року відбудуться заходи, присвячені 600-річчю Грюнвальдської битви.