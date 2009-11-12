Україну обрано до UNCITRAL

Україну обрано до Комісії Організації Об`єднаних Націй з міжнародного торговельного права (UNCITRAL).

Як сьогодні повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства закордонних справ України, таке рішення було ухвалене 3 листопада ц.р. на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Комісія з міжнародного торговельного права (UNCITRAL) є одним з ключових юридичних органів системи ООН у сфері міжнародного торговельного права. Метою діяльності Комісії є розробка сучасних, справедливих і узгоджених правил для комерційних угод, сприяння розширенню можливостей міжнародної комерційної активності.

Членство України в UNCITRAL почнеться в 2010 р., і триватиме до 2014 р.