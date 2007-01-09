Назарбаєв визначився з новим прем`єром

Карім Масімов. Фото сайту www.enbek.kz

У адміністрації Президента Казахстану підготовлений проект указу про призначення Каріма МАСІМОВА на посаду прем`єр-міністра республіки. Про це агентству Kazakhstan Today повідомило джерело в уряді країни.

К.МАСІМОВ народився в 1965 році. Закінчив Пекінський інститут мови, юридичний інститут Уханьського університету, Казахську державну академію управління. Має спеціальності юриста-міжнародника і економіста. Доктор економічних наук. Володіє англійською, китайською, арабською мовами.

Трудову діяльність почав головним економістом, начальником відділу Міністерства праці. Був головою правління Алматинського торговельно-фінансового і Народного ощадного банків.

З січня 2006 року - віце-прем`єр республіки. З квітня по жовтень 2006 року суміщав цю посаду з постом міністра економіки і бюджетного планування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 січня, Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЕВ прийняв заяву прем`єр-міністра Даніала АХМЕТОВА про відставку. Відповідно до Конституції ухвалення відставки прем`єр-міністра означає припинення повноважень всіх членів уряду. Очікується, що нова кандидатура на пост прем`єр-міністра буде запропонована Президентом на спільному засіданні палат парламенту, яке відбудеться 10 січня.

Згідно указу, підписаному Назарбаєвим, уряд Д.АХМЕТОВА виконуватиме свої обов`язки до затвердження нового складу уряду.

Д.АХМЕТОВ став прем`єр-міністрів Казахстану в червні 2003 року.