Консультації Україна-НАТО пройдуть у Брюсселі

Консультації Україна-НАТО на рівні міністрів оборони пройдуть у понеділок в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, де сторони обговорять, зокрема, реформування Збройних сил України, повідомляє Міністерство оборони.

На консультації вчора до Брюсселя відбула українська делегація на чолі з в.о. міністра оборони Валерієм Іващенком. До її складу також увійшли перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш і директор Департаменту військової політики й стратегічного планування Міністерства Віктор Корендович.

У Брюсселі до делегації також приєднаються голова місії України при НАТО Посол Ігор Сагач, заступник голови місії України при НАТО з оборонних питань генерал армії України Володимир Шкідченко і начальник головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України віце-адмірал Ігор Кабаненко.

16 листопада перед початком Консультацій Україна-НАТО на рівні міністрів оборони запланована зустріч Іващенка з помічником генерального секретаря НАТО Послом Іржі Шедеві.

Також перед початком консультацій тимчасово виконуючий обов`язки міністра оборони України, міністр національної оборони Польщі Богдан Кліх і міністр охорони краю Литовської республіки Раса Юкнявічене планують підписати лист намірів про створення спільної литовсько-польсько-української миротворчої бригади "ЛитПолУкрБриг".

"В ході Консультацій Україна-НАТО на рівні міністрів оборони заплановано розглянути стан проведення оборонного огляду в Україні протягом 2009 року, хід реформування Збройних сил України, а також питання трансформації сектора безпеки і оцінки ситуації безпеки України", - зазначається в повідомленні Міноборони.