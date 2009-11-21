Кількість мільйонерів у Китаї стрімко зростає

Жителі Китаю, попри фінансову кризу, багатшають швидше за мешканців інших країн світу, до кінця року кількість "офіційних" доларових мільйонерів тут може перевищити 450 тисяч осіб, такий прогноз публікує газета "Чайна Дейлі" з посиланням на дані Boston Consulting Group (BCG).

"Китай сьогодні, ймовірно, демонструє найшвидший щодо зростання ринок добробуту, оскільки зростання доходів і високий рівень заощаджень стимулюють його розвиток", - наводить видання слова керівника китайського офісу BCG Франкі Леунга (Frankie Leung).

Згідно з його прогнозом, за підсумками 2009 року кількість мільйонерів у КНР досягне 450 тисяч осіб, а їх загальні накопичення перевищать 1,73 трильйона доларів. Протягом чотирьох найближчих років, на думку експертів, цифра мільйонерів збільшиться до 800 тисяч.

Для порівняння, за деякими даними, "офіційна" кількість мільйонерів у Китаї за підсумками минулого року досягла 391 тисячі осіб, що на 20% більше, ніж минулого року.

Згідно з проведеним дослідженням, більшість мільйонерів Китаю живуть у столиці країни, фінансовому мегаполісі Шанхай, південно-китайській провінції Гуандун, а також узбережних регіонах східного Китаю.

Мірою зростання добробуту китайців автори досліджень частіше ведуть підрахунок не мільйонерів, а мільярдерів. Зокрема, згідно з доповіддю, опублікованій у жовтні шанхайським діловим інтернет-виданням Hurun Report, Китай стрімко наздоганяє Америку за їх кількістю.

За даними щорічного підрахунку, в Китаї сьогодні живуть 130 "офіційних" мільярдерів. При цьому, як вважають упорядники рейтингу, список прихованих і явних мільйонерів вже перевищив 800 тисяч рядків. Ці дані удвічі перевищують оцінку китайського добробуту, дану співробітниками BCG.

Світова криза лише прискорила це зростання.

За даними журналу Forbes, країною мільярдерів вважаються США - там живуть 359 осіб, чий доробок обчислюється в десятизначних цифрах і вище.

РІА "Новости"