Вибух на вугільній шахті в Китаї: загинули більше 30 людей

До 31 зросло число жертв від вибуху на шахті в околицях китайського міста Хеган (північно-східна провінція Хейлунцзян).

Як повідомляє Газета.Ru, доля ще 82 гірників, які досі залишаються заблокованими під землею, поки невідома.

Інцидент стався пізно вночі на шахті "Синьсин", яка належить компанії "Лунмей майнінг". На момент вибуху в забої перебували 528 гірників. Як повідомляється, більшості з них вдалося піднятися на поверхню.

На місце трагедії вилетів заступник прем`єра Держради КНР Чжан Децзян.